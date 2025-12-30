Новогодний мастер-класс для детей прошел в Одинцове

Литературно-творческая студия «Три К» провела занятие для детей в Одинцовской библиотеке. Ребята смогли принять участие в новогоднем мастер-классе и нарисовали рисунки.

Организаторы поздравили детей с наступающими праздниками. Всего в уходящем году в «Три К» прошло 48 встреч. Теперь студия ждет ребят в следующем году. Организаторы познакомят маленьких гостей с творчеством современных писателей и писателей-классиков. Малыши будут рисовать, лепить из пластилина, играть в познавательные игры и делать различные поделки.

Следующее занятие в студии пройдет 16 января в 17:00 в первой Одинцовской библиотеке. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо взять только принадлежности для рисования.

