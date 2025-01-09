Новогодний Кубок по футболу прошел в Балашихе

В Балашихе прошел традиционный новогодний Кубок по футболу, организованный спортивной школой олимпийского резерва «Метеор». Турнир, который проводится в рамках партпроекта «Детский спорт», собрал команды школьников младшего возраста и стал ярким событием для местного спорта.

Член фракции «Единая Россия» Евгений Николаев, принимавший активное участие в организации турнира, подчеркнул важность таких мероприятий для юных спортсменов.

«Как координатор партийного проекта „Детский спорт“, стараюсь вовлечь в участие в таких мероприятиях как можно больше юных футболистов Балашихи. Ребята тренируются в своих школах под руководством профессиональных тренеров СШОР „Метеор“, а эти турниры позволяют им показать все, чему они научились», — отметил Николаев.

На турнире выступили 10 команд различных возрастов, которые боролись за победу с азартом и энергией. Игры были наполнены зрелищными моментами и командным взаимодействием, что сделало соревнование интересным для зрителей.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями и дипломами. Также были вручены памятные подарки лучшему вратарю, бомбардиру и игроку турнира, что стало приятным завершением спортивного праздника.