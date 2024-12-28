Новогодний концерт прошел в школе-интернате в Воскресенске

Филиал объединенной химической компании «Уралхим» вручил подарки к Новому году воспитанникам школы-интерната в Воскресенске. Дети поучаствовали в праздничном концерте и получили наборы конфет.

Химическая компания оказала помощь Хорловской школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы «Уралхим — детям» ребятам подарили более 170 наборов конфет.

Вручение прошло на новогоднем празднике. Ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Они провели для воспитанников подвижные игры, водили хороводы вокруг ели. Учащиеся учебного заведения подарили гостям концертную программу из вокальных и хореографических номеров.

Отметим, «Уралхим» на протяжении многих лет помогает Хорловской школе-интернату. В 2022–2023 учебном году отремонтировали технические помещения, приобрели бытовую технику для жилых корпусов, мебель, комплекты посуды и ноутбуки. При поддержке химического предприятия на территории образовательного учреждения установили многофункциональный детский комплекс и новогоднюю искусственную ель.