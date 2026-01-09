Новогодний концерт прошел в Павловском Посаде

Мероприятие объединило местные коллективы и вокальные группы. Зрителей поздравили с Новым годом и Рождеством.

Концерт «Калейдоскоп снежинок» состоялся 8 января в поселке Большие Дворы. Он стал одним из ярких событий праздничной программы.

Собравшихся зрителей поздравили творческие коллективы Дома культуры «Большедворский»: вокальная студия «Мастерская Алисы», вокальная группа «Созвездие», коллектив эстрадного танца «Феерия» и вокальная группа «Ностальгия». Ведущей праздника выступила Ольга Титова, звукорежиссером — Алексей Кузьмин.

«Спасибо вам, любимые зрители, за вашу поддержку и внимание. Мы всегда рады видеть вас на наших мероприятиях и дарить вам радость и вдохновение», — обратились к гостям сотрудники Дома культуры.

Также в округе 7 января начались Рождественские гулянья. Они закончатся сегодня, 9 января. Зрителей ждут мастер-классы, представления, конкурсы и выступления творческих коллективов.