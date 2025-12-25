Новогодний концерт пройдет в Лыткарине 25 декабря

Дом культуры «Центр молодежи» в Лыткарине приглашает всех жителей и гостей округа окунуться в атмосферу новогоднего чуда. 25 декабря на сцене ДК состоится отчетный концерт творческих коллективов, посвященный Новому году.

«Зрители увидят выступления участников Дома культуры — это и хореографическая студия, и вокальные ансамбли, и танцевальные коллективы. Каждый номер — это результат кропотливого труда, страсти к искусству и стремления подарить публике незабываемые эмоции. Концерт станет настоящим отчетом о достижениях юных и взрослых артистов ДК „Центр молодежи“ за прошедший год, демонстрируя их профессионализм и творческий рост», —сообщили организаторы.

Кульминацией праздника станет общий музыкальный номер, который объединит всех участников на сцене. По словам организаторов, появление Деда Мороза и Снегурочки принесет с собой поздравления, и, конечно же, волшебство.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Парковая, дом № 16. Двери распахнутся для зрителей в 18:30, а сам праздник начнется в 19:00. Вход свободный.