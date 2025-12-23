Новогодний концерт пройдет в Доме культуры Павловского Посада 26 декабря

Городской округ Павловский Посад приглашает жителей окунуться в атмосферу праздника. Дом культуры «Филимоновский» станет центром музыкального торжества 26 декабря в 18:00, распахнув свои двери для всех желающих.

На его сцене выступит хор «Русская песня» под руководством маэстро Валерия Илларионова. Коллектив представит публике свою новогоднюю программу, получившую название «Морозные узоры».

«Зрителей ждет настоящий калейдоскоп звуков и эмоций. В уютном сопровождении виртуозного баяна со сцены польются мелодии русских народных песен — искренние, душевные, повествующие о красоте русской зимы, хрустящем снеге и долгожданных новогодних праздниках», — сообщили организаторы.

Кроме того, для гостей со сцены прозвучат шуточные частушки, а также полюбившиеся застольные композиции. Вход на мероприятие свободный.