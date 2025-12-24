Новогодний концерт на воде прошел в детском центре «Дельфин» в Видном

В детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Видном прошло новогоднее представление на воде. Постановку увидели спортсмены, их семьи и жители Ленинского городского округа.

В этом году провели три спектакля, каждый из которых посетили более 100 человек.

«Мы хотели просто донести что-то доброе, позитивное и поздравить наших спортсменов, их родителей и всех жителей Ленинского округа с наступающим Новым годом. Судя по аплодисментам и эмоциям зала — нам это удалось», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе в детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» Ирина Кобаладзе.

Готовиться к спектаклю начали еще в октябре. Сюжет наполнили идеями от воспитанников и тренеров оздоровительного центра. Репетировали почти три месяца, чтобы отработать каждое движение в воде. Особое настроение придали костюмы, которые центр собирает более 30 лет.