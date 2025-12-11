Новогодний фестиваль для детей и взрослых пройдет в музее «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 13 декабря стартует масштабная новогодняя программа «Зима в Горках». Гостей ожидают более 30 различных событий: выставки, спектакли, мастер-классы, концерты и, конечно, встречи с Дедом Морозом.

Фестиваль откроет спектакль «Щелкунчик и Мышиный король», а одной из ключевых выставок станет «Старый Новый год», где можно будет погрузиться в дореволюционные традиции празднования: увидеть старинный сервиз, пряничные доски и елочные игрушки семьи Ульяновых.

«В этом году около здания Научно-культурного центра „Музей В. И. Ленина“ мы установили необычную новогоднюю елку, украшенную белыми игрушками и светящимся шатром, вокруг которой будет радостно не только водить новогодние хороводы, но организовывать яркие незабываемые фотосессии», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Территорию уже посветили тысячами гирлянд и огней.

В рамках экспозиции «Елка в Горках» гостям расскажут трогательную историю детского праздника 1923 года, на котором присутствовал Владимир Ленин.

По выходным в Детском центре «Лампа» будут проводить семейную программу «Пряничный переполох» с росписью пряников и рассказами о старинных обычаях.

Самых маленьких посетителей 21 декабря ждет представление по сказке «Маленький принц». В этот день также пройдет ярмарка.

А после Нового года, 8 и 9 января, в заповеднике состоятся музыкальные спектакли «Сказки на ночь от Кая и Герды» и концерт «Снежная королева» в исполнении камерного квартета.

Также в программе — рождественские колядки в Музее крестьянского быта, народные игры, чаепития и возможность взять напрокат лыжи для зимней прогулки по украшенной аллее.

Фестиваль, который продлится до 9 января, рассчитан на посетителей старше шести лет.

Подробное расписание и билеты доступны на сайте.