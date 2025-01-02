Новогодний бал-спектакль прошел в Химках

Постановку по мотивам сказки «Аленький цветочек» показали в школе «Лидер» в Химках. Ее представили старшеклассники из образовательных учреждений округа.

Ребята вместе с педагогами подготовили костюмы, световое и музыкальное сопровождение, а также декорации. Всего в спектакле приняли участие 70 учеников 9-11 классов из семи школ города.

Бал-спектакль сочетал в себе танец и драматическую составляющую. Подготовка шла четыре месяца.

«Была проделана большая комплексная работа, чтобы сегодня зрители могли погрузиться в эту волшебную предновогоднюю сказку. Замечательно, что в наших школах не только дают знания, но и воспитывают чувство прекрасного», — сказал начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Юрий Кандалов.

Идея поставить «Аленький цветочек» продолжает традицию проведения школьных балов в Химках. В 2023 году старшеклассники представили зрителям бал-спектакль по мотивам сказки «Золушка».