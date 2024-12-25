Новогодний бал гимнасток прошел в Лобне

Праздничное мероприятие состоялось на стадионе «Москвич». В нем участвовали воспитанницы Центра физической культуры и спорта.

Гимнастки и их наставники подготовили для зрителей небольшой новогодний спектакль, а также подвели итоги 2024 года. Поздравления получили спортсменки, отличившиеся в этом году. Любови Зориной, Анне Молотовой и Мирославе Бареевой был присвоен первый юношеский разряд, а Варвара Корхалева, Софья Заваруева и Анастасия Дхуба выполнили норматив первого спортивного разряда.

Звание «Спортсменка года» за высокие достижения и волю к победе получила кандидат в мастера спорта Варвара Маринина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.