Новогодние желания детей исполнились в Лосино-Петровском

Глава округа Сергей Джеглав вместе с заместителями и депутатами лично вручал детям подарки. Ребята хотели получить спортинвентарь, гаджеты, билеты в цирк и на концерты любимых групп.

«Спасибо всем, кто помог осуществить детские мечты. Радость детей — это лучшее подтверждение важности нашей работы. Пусть тепло этого праздника согревает весь 2026 год!», — сказал Сергей Джеглав.

Акция «Елка желаний» проходит по всей России. Ее цель — не только исполнить желания, но и подарить детям веру в чудо и доброту.