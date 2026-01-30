Новогодние желания детей исполнились в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском городском округе завершилась новогодняя акция «Елка желаний». Члены местного отделения партии «Единая Россия» подарили подарки 65 юным жителям.
Глава округа Сергей Джеглав вместе с заместителями и депутатами лично вручал детям подарки. Ребята хотели получить спортинвентарь, гаджеты, билеты в цирк и на концерты любимых групп.
«Спасибо всем, кто помог осуществить детские мечты. Радость детей — это лучшее подтверждение важности нашей работы. Пусть тепло этого праздника согревает весь 2026 год!», — сказал Сергей Джеглав.
Акция «Елка желаний» проходит по всей России. Ее цель — не только исполнить желания, но и подарить детям веру в чудо и доброту.