Новогодние программы начались в 887 домах культуры Подмосковья

Марафон новогодних мероприятий и представлений стартовал в 887 культурно-досуговых учреждениях Московской области. Посетителей домов культуры ждут фотозоны, украшенные елки и миллионы праздничных огней.

Для жителей и гостей Подмосковья запланировано более четырех тысяч мероприятий, из которых часть пройдет на благотворительных началах. Участие в утренниках и праздниках примут семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями и представители социально незащищенных групп населения.

Оформление культурных учреждений потребовало более двух тысяч километров гирлянд, около 100 тысяч новогодних игрушек, свыше тысячи световых инсталляций, около 1,5 тысячи елок, почти 500 снеговиков и не менее 300 бантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.