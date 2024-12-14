Новогодние мастер-классы прошли в школах и центрах культуры в Лобне

Предновогодние мероприятия стартовали в учреждениях Лобни. На мастер-классах жители могли изготовить праздничные изделия своими руками.

Светильник создали участники мастер-класса в Центре досуга «Восточный». Дети научились росписи по стеклу и декорированию.

Ученики школы № 4 посетили занятие в библиотеке, на котором узнали о новогодних традициях, существующих в разных странах. Они поучаствовали в викторинах, играх, написали письма Деду Морозу и получили сладкие призы.

Бесплатный мастер-класс провели и в ДК «Луговая». Участники создали елочные украшения в виде пушистой снежинки из цветной бумаги.

Творческий мастер-класс, на котором дети сделали зимний сувенир, прошел в ЦДМИ «Шанс».