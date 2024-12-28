Новогодние концерты прошли в подмосковном колледже «Энергия»

В структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» прошли новогодние концерты. Мероприятия под названием «В гостях у сказки» провели в Реутове, Балашихе и Богородском округе.
В Министерстве образования Московской области рассказали, что студенческий совет Реутовского подразделения подготовил праздничную программу «Щелкунчик», представив историю и творческие номера. Злое колдовство студенты сняли благодаря помощи педагогов и сокурсников.
Студенты из Балашихинского подразделения также подготовили разнообразную программу с песнями, конкурсами и танцами. В завершение концерта заведующий подразделением Влас Пипко произнес торжественную речь и вручил грамоты отличившимся студентам, а также главе родительского комитета.
Директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав встретить праздники в кругу близких, оставить все горести в уходящем году и ворваться в 2025-й с новыми силами и настроем на успех.
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