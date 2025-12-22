Новогодние игры и конкурсы прошли во дворе школы № 1 в Химках

У школы № 1 в Химках 22 декабря организовали новогодний праздник, который стал приятным сюрпризом для детей микрорайона. Ребята водили хороводы, состязались в конкурсах и играх, танцевали.

Организатором события стала директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

«Такие прадники для детей — это наша искренняя возможность подарить радость и ощущение настоящего новогоднего чуда. Очень важно, чтобы ребята чувствовали заботу, внимание и поддержку взрослых, видели, что рядом есть люди, которым небезразличны их настроение и эмоции», — рассказала Галина Болотова.

Звездами праздника стали Дед Мороз и Снегурочка. Юные жители смогли сфотографироваться на память со сказочными героями.

«Такие дворовые и школьные праздники — это не просто развлечение, а важная часть работы по созданию комфортной и дружелюбной городской среды. Когда дети собираются вместе, общаются и улыбаются, становится ясно, что мы движемся в правильном направлении. Наша партия всегда поддерживает инициативы, направленные на заботу о юных жителях и укрепление добрососедских отношений», — поделилась депутат Юлия Ишкова.