Новогодние гулянья прошли в Чехове

Такое объединение представителей деревень произошло впервые. Как рассказала член актива деревни Васькино Светлана Власова, идея сделать детям новогодний подарок родилась спонтанно. Для самых маленьких жителей подготовили увлекательную программу с участием любимых героев сказок. Тетушка Затейница, Зима, Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга радовали детей своими выступлениями, погружая всех в атмосферу волшебства.

«Я в восторге. Настолько все весело, то, что даже взрослые пошли в пляс. Великолепно все. эмоции просто зашкаливают», — поделилась впечатлениями жительница ТСН «Земляничное» Светлана Павлова.

Жители не только наслаждались шоу, но и активно принимали участие в мероприятии: они рассказывали стихи, за что щедро получали подарки от доброго волшебника. Снегурочка и другие добрые герои загадывали загадки, но спутать ответы ребят все время старалась Баба-Яга. А в завершение праздника на площадку прибыли олени. Все желающие смогли прокатиться на этих великолепных животных, что стало долгожданным моментом мероприятия.