Новогодние гулянья прошли в Чехове

Яркие праздники прошли в поселке Земляничное, деревнях Антропово и Сидориха. Организатором мероприятий стала ассоциация старост городского округа.
Такое объединение представителей деревень произошло впервые. Как рассказала член актива деревни Васькино Светлана Власова, идея сделать детям новогодний подарок родилась спонтанно. Для самых маленьких жителей подготовили увлекательную программу с участием любимых героев сказок. Тетушка Затейница, Зима, Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга радовали детей своими выступлениями, погружая всех в атмосферу волшебства.
«Я в восторге. Настолько все весело, то, что даже взрослые пошли в пляс. Великолепно все. эмоции просто зашкаливают», — поделилась впечатлениями жительница ТСН «Земляничное» Светлана Павлова.
Жители не только наслаждались шоу, но и активно принимали участие в мероприятии: они рассказывали стихи, за что щедро получали подарки от доброго волшебника. Снегурочка и другие добрые герои загадывали загадки, но спутать ответы ребят все время старалась Баба-Яга. А в завершение праздника на площадку прибыли олени. Все желающие смогли прокатиться на этих великолепных животных, что стало долгожданным моментом мероприятия.
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