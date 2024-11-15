Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября

В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке елок. Всего в муниципалитете появятся 20 новогодних красавиц.

Первую новогоднюю ель установили в селе Федино. Сейчас рабочие монтируют главный символ праздника в деревне Чемодурово, его по традиции разместят на Центральной улице. Подрядчики уже подготовили каркас, на котором закрепляют еловые ветви, затем установят иллюминацию и развесят украшения.

Отметим, что в микрорайонах Воскресенска и населенных пунктах муниципалитета в общей сложности установят 20 елок до конца ноября. Они создадут атмосферу уюта и радости. Это первый этап масштабной подготовки Воскресенска к празднованию Нового года.

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