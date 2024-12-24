Новогодние елки главы прошли для детей в Балашихе

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» прошли три новогодние елки, организованные главой округа Сергеем Юровым. На мероприятиях собрались первоклассники, дети участников специальной военной операции, а также юные жители новых регионов и дети из Белгородской, Брянской и Курской областей. Всего праздничные представления собрали около 12 тысяч зрителей.

Дети стали зрителями ледового шоу «Тот самый Емеля», созданного по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». Главный герой, простой парень Емеля, ловит волшебную щуку, которая помогает ему исполнять заветные желания. Это представление стало настоящим украшением праздника.

«Новогодние елки главы Балашихи — это уже добрая традиция в преддверии праздника. Сказка учит детей доброте, смекалке и тому, что мечты могут стать реальностью, если быть трудолюбивым и верить в чудеса», отметила заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры Балашихи Елена Черных.

В преддверии Нового года в Балашихе планируется множество мероприятий для детей, включая сказочные спектакли, квесты, мастер-классы и развлекательные программы. Мероприятия будут проходить в домах и дворцах культуры, а также в школах и детских садах.

Кроме того, каждые выходные можно активно и весело провести время в центральном городском парке «Пехорка», а также в Ольгинском и Пестовском парках.

Узнать о предстоящих событиях в городе можно на сайте управления культуры администрации Балашихи/