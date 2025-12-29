Новогодние елки главы округа прошли в Шатуре

На нескольких площадках Шатуры прошли новогодние елки главы округа Николая Прилуцкого. Мероприятия посетили более 1500 юных жителей муниципалитета.

Самые крупные мероприятия традиционно провели в Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте. На елках побывали дети в возрасте от четырех до 12 лет из семей, получающих государственные социальные пособия.

Юные жители Шатуры поучаствовали в мастер-классах, анимационных программах, а также посмотрели спектакль. Каждую локацию Николай Прилуцкий посетил лично. Руководитель муниципалитета поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом. Юным гостям вручили сладкие подарки.

«За помощь в приобретении подарков благодарю почетного гражданина округа Юрия Савелова», — отметил Николай Прилуцкий.

