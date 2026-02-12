Новогодние ели и украшения начали демонтировать в Люберцах

В городском округе Люберцы приступили к разбору новогоднего убранства. Первыми убрали елку и инсталляции в Дзержинском.

Специалисты МБУ «Наш дом-Дзержинский» демонтировали 12-метровую ель у дворца культуры «Энергетик» на улице Ленина. Работы провели 11 февраля. Для этого привлекли автовышку на базе Камаз.

«Мы сняли искусственные ветви, гирлянды и более 300 шаров, а затем разобрали металлический каркас. Все элементы упаковали и отправили на хранение до следующего сезона», — рассказал директор МБУ «Наш Дом-Дзержинский» Александр Мерзликин.

В Дзержинском демонтировали световые конструкции и «звездное небо» над проезжей частью улицы Ленина. Всего в округе установлены 30 елей и 24 новогодние композиции. Полностью убрать праздничное оформление планируют до 16 февраля.