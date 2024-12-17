Новогоднее театрализованное шоу пройдет в Солнечногорске 24 декабря

Перед началом мероприятия все желающие смогут исполнить новогодние частушки под аккомпанемент баяна и посетить ярмарку, где будут представлены уникальные изделия от различных мастеров и участников клуба «Активное долголетие». Также организаторы подготовили праздничную фотозону с яркими костюмами.

«Мероприятие станет ярким событием в преддверии наступающего 2025 года. Это отличная возможность весело провести время в кругу семьи и друзей, получить заряд энергии на весь год и массу незабываемых впечатлений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Начало представления в 18:00. Вход свободный.