Новогоднее театрализованное шоу пройдет в Солнечногорске 24 декабря. На сцене Дома культуры «Выстрел» выступят артисты округа, танцевальные команды и приглашенные гости.
Перед началом мероприятия все желающие смогут исполнить новогодние частушки под аккомпанемент баяна и посетить ярмарку, где будут представлены уникальные изделия от различных мастеров и участников клуба «Активное долголетие». Также организаторы подготовили праздничную фотозону с яркими костюмами.
«Мероприятие станет ярким событием в преддверии наступающего 2025 года. Это отличная возможность весело провести время в кругу семьи и друзей, получить заряд энергии на весь год и массу незабываемых впечатлений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Начало представления в 18:00. Вход свободный.
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Новогоднее театрализованное шоу пройдет в Солнечногорске 24 декабря
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