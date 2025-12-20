Новогоднее театрализованное представление прошло на главной площади в Можайске

В Можайске театрализованное представление посмотрели более 700 жителей. Дети и взрослые участвовали в играх и других активностях, а кульминацией праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки.

Театрализованное представление провели артисты Можайского культурно-досугового центра. Они организовали интерактивную программу вместе с героями — Зимой и Снеговиками. Персонажи помогли детям завести волшебные часы, провели для ребят игры, перевоспитали Бабу-Ягу и создали праздничную атмосферу.

В конце ребята позвали Деда Мороза и Снегурочку. Главные волшебник прибыл на площадь в карете, запряженной лошадьми. Снегурочка поблагодарила всех за теплый прием.

Для всех желающих на площади работали мастер-классы, для того чтобы гости мероприятия могли взять с собой сувенир на память.