Новогоднее шоу для детей прошло в Волоколамске.

Сказочный мир Щелкунчика открылся более чем двум тысячам учеников начальных классов Волоколамского округа. Главный зал дворца спорта «Лама» на два дня превратился в сцену новогоднего чуда, наполнившись музыкальными номерами, танцами и участием любимых героев.

Волоколамск погрузился в атмосферу сказки накануне Нового года. В последнюю неделю декабря детям из младших классов показали красочное шоу по мотивам знаменитого балета «Щелкунчик». Под аккомпанемент музыкальных номеров и танцев местные артисты продемонстрировали высокий уровень мастерства, вовлекая публику в интерактивные игры.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова, которая лично присутствовала на торжестве, тепло поприветствовала ребят и пожелала каждому удачи, здоровья и воплощения мечтаний в будущем году.

«Было невероятно приятно видеть горящие глаза детей, их радость и искренние эмоции. Каждое представление проходило в теплой атмосфере — ребята активно участвовали в играх, поддерживали героев и верили в сказку», — поделилась своими впечатлениями Наталья Козлова.

Ярким финалом программы стал визит Деда Мороза и Снегурочки, которые создали атмосферу праздника и вручили традиционные сладкие сюрпризы для каждого маленького зрителя.