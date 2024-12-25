Новогоднее представление для детей пройдет в ДК «Чайка» в Лобне

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить Дворец культуры «Чайка». Там сегодня, 25 декабря, пройдет интерактивная детская программа «Новогодний переполох».

Мероприятие подготовили артисты театральной студии «Достойные люди». Организаторы обещают интересную и динамичную программу, которая поможет детям окунуться в атмосферу веселья и новогоднего волшебства.

Участниками представления могут дети в возрасте от трех лет. Они будут не только развлекаться, но и получат возможность проявить свои творческие способности. Для ребятни проведут разнообразные конкурсы и игры с участием сказочных персонажей.

Вход на мероприятие свободный. Оно начнется в 15.30 в ДК «Чайка» по адресу: улица Дружбы, дом № 3.

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