Нового благочинного назначили в Химкинском церковном округе

Свое служение в Химках отец Димитрий начал в 2013 году, поступив алтарником в Богоявленский храм. Уже в 2014 году он стал диаконом, а спустя год рукоположен в сан священника и стал штатным клириком Богоявленского храма. Впоследствии он был назначен настоятелем Никольского храма.

Большой опыт в управлении округом отец Димитрий приобрел за десять лет работы помощником благочинного Химкинского округа, а последние пять лет занимал должность его заместителя.

«Химкам нужен мир, любовь и взаимопонимание. Будем трудиться вместе на благо нашего любимого городского округа», — отмечает благочинный Химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.

Также отметим, что настоятелем Богоявленского храма города Химки назначен епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Помощником настоятеля — протоиерей Михаил Трутнев.