Нового амбассадора Единой школьной лиги выбрали в Дубне

Амбассадором престижных спортивных состязаний в Дубне стал российский футболист Дмитрий Живоглядов. Он родился в муниципалитете, играл за «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».

Накануне прошла торжественная церемония открытия. В ней принял участие сам Дмитрий.

«В нашем детстве такого не было. Один раз проводился, я помню, турнир, но еще не было такого прекрасного зала: был только купол и стенки деревянные. Вот там мы играли и даже в тех условиях получали непередаваемые эмоции и удовольствие. Так что я завидую ребятам. Желаю им удачи», — сказал Дмитрий Живоглядов.

Единая школьная лига проводится в Подмосковье второй раз. В 2024 году в проект участвовали 10 округов, включая Дубну.

В этом году лигу расширили на все школы и все округа. Соревнования проводятся по футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. Сначала пройдет муниципальный этап, его победители отправятся на региональный.

«Именитые дубненские спортсмены — отличный пример для молодого поколения. Благодарен Дмитрию Живоглядову за поддержку и интерес к спортивной жизни наших школьников. С сегодняшнего дня уже начинаются игры! Желаю всем командного духа, увлекательных матчей и побед!» — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.