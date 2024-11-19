Новое жилье для медиков. Какие программы по поддержке врачей действуют в Подмосковье

Первый поселок для врачей полностью благоустроили в Московской области. В 2021 году правительство региона запустило программу, целью которой является предоставить медикам бесплатную землю под строительство домов. На сегодняшний день программа успешно реализуется в Сергиевом посаде. Подробностями поделилась заместитель главы муниципалитета Ольга Мурзак в интервью ведущему программы «Готовые решения» Владимиру Белякову на 360.ru .

Мурзак рассказала, что программы поддержки медиков стартовали в 2021 году. С этого времени началось активное информирования медицинских специалистов. При этом льготы предполагают возможности на получение земельного участка для дальнейшего строительства дома.

«В тот самый момент у нас появились две категории врачей — первая категория рассматривала перспективы строительства и прикидывала варианты, а вторая категория это те, кто уже искал земельные участки. В этот самый момент появилась возможность предоставить докторам земельные участки, особенно тем, кто уже готов начинать строительство», — подчеркнула Мурзак.

При этом претендовать на земельные участки в Подмосковье могут врачи, у которых стаж работы превышает три года, и они трудятся по основному месту работы в учреждении здравоохранения Московской области.

«И есть еще одна особенность — доктор должен работать по той специальности, которая предусмотрена законом. Всего их 39. И они, я бы сказала, успешно пополняются ввиду того, что появляется потребность у врачей определенных специальностей. В течение трех лет эти специальности добавлялись», — отметила Мурзак.

Более подробную информацию о предоставлении льгот для медицинских специалистов в Московской области можно найти на официальном портале Министерства здравоохранения Московской области.

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