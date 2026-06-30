Новое здание суда достроят на улице Бутовского в Мытищах к 2028 году

В Мытищах продолжается строительство нового здания городского суда на улице Бутовского. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, готовность объекта достигла 18%.

На строительной площадке специалисты выполняют устройство монолитного каркаса будущего здания. Одновременно они прокладывают внутренние инженерные сети и монтируют наружные коммуникации, необходимые для дальнейшего этапа работ.

Новый судебный корпус займет почти девять тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено семиэтажное здание, включая подземный уровень. В подвальном этаже оборудуют отдельный блок для содержания лиц, находящихся под стражей.

В здании создадут раздельные маршруты передвижения с отдельными лестничными клетками и коридорами, ведущими в залы судебных заседаний по уголовным делам.

Помещения для рассмотрения судебных дел разместят на втором, третьем и четвертом этажах. Там же будут находиться рабочие кабинеты судей. Пятый этаж отведут под административные помещения: там расположатся кабинеты руководства суда, а также конференц-зал, предназначенный для проведения совещаний и других мероприятий.

После ввода объекта в эксплуатацию в новом корпусе смогут работать 30 судей, рассматривающих гражданские, административные и уголовные дела. Завершить строительство планируют к концу 2027 года.