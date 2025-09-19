Новое уличное освещение установили на Московской улице в Шатуре

В Шатуре вдоль нового тротуара на Московской улице установили освещение в рамках программы «Светлый город». Протяженность участка составила 1400 метров.

Помимо этого, освещение появилось в парковой зоне. Как сообщили в отделе благоустройства в Шатуре, работы также завершены на Советской улице и в поселке Черусти.

Отметим, в 2025 году новые линии наружного освещения установят на семи участках по проекту «Светлый город» в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.