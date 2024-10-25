Мытищинская больница получила новое оборудование на 62 млн рублей

Новое медицинское оборудование и инструменты, закупленные для больницы Мытищ по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, значительно повысят качество и скорость обслуживания пациентов. Недавним приобретением стала артроскопическая стойка, которая поможет сделать операции на суставах менее болезненным с помощью микроразрезов. Четыре современных аппарата для мониторинга сердечной деятельности появились в поликлиниках № 5 и № 6. Закупили их с помощью национального проекта «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.

«Один портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум класса и два экспертного уровня получили реанимационные отделения. Новая эндоскопическая стойка, поступившая к детским хирургам, станет отличным помощником для проведения малоинвазивных операций маленьким пациентам», — прокомментировала начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Приемное отделение хирургии пополнилось рентген-кабинетом. Два аппарата установили в поликлиниках № 6 и № 7. Флюрографы появились в поликлиниках № 3, № 6, маммографы — в поликлиниках № 5, № 6. Большим достижением для медицины Мытищ стал запуск в работу мобильного комплекса, где можно пройти осмотр узких специалистов, сделать кардиограмму или вакцинироваться.

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