Новое текстильное производство откроют в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках строят новый производственно-складской комплекс для выпуска текстильной продукции. Проект реализует компания «ТСК Групп».

Площадь объекта превысит 9 тысяч квадратных метров. Здесь разместят производственные участки и склады. Предприятие сможет выпускать до одного миллиона изделий в год. Продукцию планируют поставлять напрямую заказчикам и через маркетплейсы. После запуска здесь появится 50 новых рабочих мест.

«Развитие современных производств — это новые возможности для округа. Такие проекты помогают создавать рабочие места, привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал Химок», — отметил депутат окружного совета Руслан Шаипов.

Запустить предприятие планируют в 2027 году. В Главгосстройнадзоре Московской области сообщили, что строительная готовность объекта достигла 35%.