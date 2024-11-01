Новое стоматологическую технику установили в больнице Павловского Посада

В поликлинике № 3 Павлово-Посадской больнице появились новые стоматологические установки для взрослого и детского отделений. Современное оборудование сделает лечение комфортным для пациентов и удобным для специалистов.

Новые аппараты оснащены удобными креслами с регулируемыми подголовниками и плавным подъемом. Кресла обиты прочной и бесшовной экокожей, которая устойчива к регулярной дезинфекции, сохраняя отличный внешний вид. Само оборудование удобно в управлении и легко обслуживается, что позволяет врачам эффективно проводить диагностику, лечение и различные процедуры.

«Новые установки предназначены для оказания амбулаторной стоматологической помощи. Уже с 18 ноября специалисты смогут начать прием пациентов на новом оборудовании», — сообщила заведующая поликлиникой Лейсан Гильфанова.

Записаться к стоматологу можно через госуслуги или по телефону 122.

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