Новое стоматологическое отделение открыли в Ленинском округе

В жилом комплексе «Пригород Лесное» начало работу новое стоматологическое отделение Видновской стоматологической поликлиники. Медучреждение рассчитано на 180 посещений в день и будет принимать взрослых и детей.

В церемонии открытия приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Говорушина, главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов, главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова и главный врач Видновской стоматологической поликлиники Любовь Демурия. Об открытии нового подразделения сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Открытие отделения в „Пригороде Лесном“ стало важным этапом развития системы здравоохранения в быстро растущем микрорайоне. Теперь жители смогут получать полный комплекс стоматологической помощи рядом с домом. В отделении доступны терапевтическое, хирургическое и ортопедическое лечение, имплантология, ортодонтия, онкоскрининг и рентгенодиагностика», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Новое отделение оснастили современным оборудованием, включая цифровые рентгеновские аппараты, стоматологические установки, оборудование для лечения заболеваний десен и профессиональной гигиены полости рта, а также системы стерилизации медицинских инструментов. Медицинская помощь оказывается как по полису ОМС, так и на платной основе.

Для маломобильных посетителей оборудовали безбарьерную среду. В здании предусмотрены пандус, специализированный кабинет и адаптированная санитарная комната. В зонах ожидания установили мягкую мебель, кулер с питьевой водой и телевизор. Отделение работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по выходным — с 9:00 до 14:00.