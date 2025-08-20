Новое современное медицинское оборудование поступило в больницу в Шатуре

В отделение противоопухолевой лекарственной терапии Шатурской больницы поступила новая ламинарная камера — специализированное лабораторное оборудование для приготовления растворов для химиотерапии. Этот процесс является сложным и требует высокой степени стерильности.

Назначение камеры заключается в создании чистой зоны для работы с биологическими, химическими и прочими видами препаратов.

«Ламинарная камера обеспечивает идеальные условия для работы с химиопрепаратами, уменьшая риск инфекций — это особенно важно для пациентов, проходящих химиотерапию, у которых иммунная система ослаблена. Использование ламинарной камеры гарантирует создание надежных условий для приготовления лекарственных растворов, что значительно повышает их эффективность и уменьшает вероятность побочных эффектов», — сообщила заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Светлана Мастерова.

В рамках модернизации и повышения качества медицинского обслуживания в Шатурскую больницу были поставлены пять современных наркозно-дыхательных аппаратов. Эти устройства предназначены для использования в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«Это наркозные аппараты высокого класса. Их главная особенность в универсальности, так как они подойдут для любой операционной. Интерфейс со множеством функций позволяет производить любые хирургические процедуры, а полный комплекс параметров помогает в принятии решений. Аппараты подходят для работы с пациентами любого возраста и состояния: от недоношенных новорожденных, до взрослых пациентов с повышенным индексом массы тела», — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Куликов.

Ламинарная камера и наркозные аппараты закуплены в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.