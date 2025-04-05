Новое швейное производство на 200 рабочих мест открыли в Орехово-Зуеве

Новый филиал швейной фабрики «Лидер» из Тульской области разместился в одном из старинных зданий города площадью 1800 квадратных метров. Производство начало работу в Орехово-Зуеве по адресу Бабушкина, 2А.

Здесь уже установили 45 единиц современного оборудования, включая швейные машины и раскройные комплексы. Сейчас на фабрике трудятся более 30 местных жителей, выполняющих государственный заказ для Министерства обороны. Производственный процесс организовали по полному циклу — от раскроя тканей до упаковки готовых изделий.

Как пояснила заместитель генерального директора Ольга Иванова, выбор для размещения производства в Орехово-Зуево не случайный — город имеет давние традиции в швейном деле и квалифицированные кадры. При этом предприятие готово обучать новых сотрудников.

В ближайших планах фабрики — расширение производства. Будут устанавливать дополнительно 60 швейных машин, чтобы создать в общей сложности около 200 рабочих мест. Открытие нового производства стало важным шагом в возрождении швейных традиций Орехово-Зуево и развитии местной промышленности.