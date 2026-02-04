Новое рентген-оборудование заработает в поликлинике в Люберцах в 2026 году

В поликлиническом отделении поселка Октябрьский в Люберцах в первом квартале 2026 года заработает новое рентген-оборудование. Установят компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, маммограф и дентальный томограф.

«В текущем году также планируется установить новый аппарат МРТ в поликлинике № 6 Люберец. В настоящее время в помещении, где будет установлено оборудование, проводятся ремонтные работы», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Кроме того, Люберецкой больницей поданы заявки на приобретение близкофокусного рентгенотерапевтического аппарата, хирургического офтальмологического микроскопа, новых аппаратов УЗИ, эндоскопического и другого оборудования для медицинских учреждений округа.

В 2025 году в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в Люберецкую больницу поступило 87 единиц медицинского оборудования. Модернизация материально-технической базы позволит повысить качество и доступность диагностики для жителей округа.