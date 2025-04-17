Новое реабилитационное оборудование появилось в центре Мещерякова в Подмосковье

Участники СВО и инвалиды с нарушением слуха и зрения могут бесплатно пройти курс восстановления в реабилитационном центре имени Мещерякова в Подмосковье. В этом месяце медучреждение начало тестировать новое оборудование — ортопедическую систему «Робоспайн» и бесконтактную гидромассажную ванну «Акварелакс».

Эти устройства помогают бороться с проблемами позвоночника — эффективно и безопасно. Сначала пациенту делают мягкий гидромассаж, чтобы расслабить мышцы, а затем подключают «Робоспайн», который действует по принципу вытяжения и бережного механического воздействия.

«Наш центр уникален и это отмечают сами бойцы. Мы создали здесь все условия для комфортного проживания, закупили новейшее оборудование для эффективной реабилитации, а также подобрали команду лучших специалистов. Реабилитацию в центре прошли свыше 200 жителей Подмосковья и других регионов России», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, в центре можно не только восстановить здоровье, но и получить новую профессию. Напомним, записаться на курс реабилитации можно на портале госуслуг.