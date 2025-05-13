Новое производство вентиляционных систем запустят в Балашихе

Главгосстройнадзор Московской области одобрил возведение нового завода по производству систем вентиляции в Балашихе. Проект реализует предприятие «Галвент».

Инвестиции в проект составят 1,245 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов компания привлекла по программе «Промышленная ипотека».

Новый цех площадью более 11 тысяч квадратных метров позволит увеличить производство воздуховодов до 1,6 тысячи километров в год и создать 650 рабочих мест.

Сейчас фабрика занимает 45 тысяч квадратных метров, где функционируют свыше тысячи станков, выпускающих вентиляционные решетки, фильтры и прочие элементы систем вентиляции. Годовой объем производства достигает 1,8 тысячи километров воздуховодов.

Продукцию компании «Галвент» используют на ключевых объектах России, включая инновационный центр «Сколково», олимпийский стадион «Фишт» в Сочи, московские спортивные арены «Динамо» и «Спартак», а также Павелецкий вокзал и станции метрополитена.