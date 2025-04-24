Новое производство рулонных штор запустят в Щелкове в 2027 году

Компания «Лмдекор», резидент индустриального парка «iЩелково», приступила к строительству нового производственно-складского комплекса площадью 13 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает увеличение инвестиций с 500 до 800 миллионов рублей.

Запуск производства позволит создать 150 рабочих мест.

«Реализовать проект инвестор рассчитывает в течение двух лет. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать в год более 1,5 миллиона единиц готовой продукции», — пояснила вице-премьер — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас «Лмдекор» выпускает свыше тысячи наименований рулонных штор различных цветов и фактур. Новый комплекс позволит не только увеличить объемы выпуска, но и расширить ассортимент солнцезащитных систем, карнизов и декоративных элементов.

«Нарастить производственные мощности мы планируем за счет внедрения инновационных технологий. Это также позволит нам заменить продукцию импортных производителей. На новой площадке в „iЩелково“ мы будем выпускать как серийную продукцию, так и изделия по индивидуальным размерам», — рассказал генеральный директор компании Павел Позняк.

Предприятие оснастят современным российским оборудованием, что повысит эффективность производства.