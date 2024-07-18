Новое производство пищевых продуктов запустят в Солнечногорске к 2026 году

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Предприятие по производству пищевых продуктов ООО «Кранч Бранч» откроют в Солнечногорске к 2026 году. Сейчас решают вопросы водоснабжения и благоустройства территории.

Компания выпускает шоколадную пасту, ореховую шоколадную пасту, орехи в глазури и кокосовое масло. Продукцию производят под брендом Crunch Brunch.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик проверил, как реализуется этот инвестиционный проект. Есть несколько нерешенных вопросов: организация технических условий для подключения производства к системе водоснабжения и получение разрешений на примыкание территории к дорогам.

«Проработаем все вопросы со структурными подразделениями администрации, а также с Муниципальным казенным предприятием „Имущественный комплекс жилищно‑коммунального хозяйства“, проведем рабочие встречи и составим план по решению этих вопросов», — рассказал Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Благодаря региональной программе «Земля за один рубль» компания смогла получить земельный участок для реализации проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начался прием заявок на гранты семейным фермам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте