Новое производство фармсубстанций появится в Подмосковье в 2026 году

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и группа компаний «Рус Биофарм» и ОЭЗ «Дубна» подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная цель — реализовать инвестиционный проект по производству активных фармацевтических субстанций в Московской области.

Как пояснили в ведомстве, сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, первую очередь производства введут в эксплуатацию уже в 2026 году.

«Новый завод обеспечит более 200 новых рабочих мест в регионе. Сотрудничество правительства Московской области и группы компаний „Рус Биофарм“ позволит создать высокотехнологичное производство, которое будет способствовать выполнению приоритетных задач в сфере лекарственного импортозамещения», — рассказала Зиновьева.

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