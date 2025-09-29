Новое производство бетонных панелей создаст 300 рабочих мест в Кашире

В особой экономической зоне «Кашира» продолжается строительство завода по производству бетонных панелей для сборного домостроения. Реализация проекта компанией «Префабрика АГ» осуществляется в строгом соответствии с установленными сроками.

Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на первый квартал следующего года.

«Общий объем инвестиций в проект компании „Префабрика АГ“ составит более четырех миллиардов рублей. На заводе будет создано свыше 300 рабочих мест. После запуска первой очереди завода предприятие будет выпускать 240 тысяч квадратных метро жилья в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас строители проводят работы в главном производственном корпусе: монтируют светопрозрачные конструкции, системы вентиляции и ливневой канализации, а также прокладывают трубы водоснабжения.

Кроме того, они готовятся к обустройству контрольно-пропускного пункта.

В четвертом квартале текущего года на предприятие поставят современное производственное оборудование.

Ключевой продукцией нового завода станут готовые домокомплекты из железобетонных изделий, которые будут производить по уникальной технологии. Ее основное преимущество заключается в применении широкого шага вертикальных конструкций.

Это инженерное решение предоставляет архитекторам и застройщикам значительную гибкость для планировочных решений и позволяет возводить как малоэтажные, так и многоэтажные здания любого функционального назначения.