Новое пожарное депо построят в Одинцове

Пожарное депо на четыре машины появится в селе Ромашково Одинцовского округа. Строительство данное объекта запланировано на следующий год.
Проект предусматривает создание в селе помещений для размещения личного состава, склада оборудования и гаража для пожарной техники. Территория вокруг здания депо также будет качественно благоустроена — ее оборудуют необходимыми подъездными дорогами, площадками для выполнения маневров и парковкой для транспортных средств.
Строительство здания нового депо в разы повысит пожарную безопасность и оперативность реагирования на срочные выезды во всех населенных пунктах Одинцовского округа.
Работы по возведению здания будут проходить в 2026 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
