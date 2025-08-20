Новое пожарное депо построят в Одинцове

Пожарное депо на четыре машины появится в селе Ромашково Одинцовского округа. Строительство данное объекта запланировано на следующий год.

Проект предусматривает создание в селе помещений для размещения личного состава, склада оборудования и гаража для пожарной техники. Территория вокруг здания депо также будет качественно благоустроена — ее оборудуют необходимыми подъездными дорогами, площадками для выполнения маневров и парковкой для транспортных средств.

Строительство здания нового депо в разы повысит пожарную безопасность и оперативность реагирования на срочные выезды во всех населенных пунктах Одинцовского округа.

Работы по возведению здания будут проходить в 2026 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».