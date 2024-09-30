Новое помещение регистратуры появилось в приемном отделении МОНИКИ

Комфортная зона ожидания с розеткам для гаджетов, кондиционерами и мебелью появились в новом помещении регистратуры в МОНИКИ имени Владимирского. Теперь в отделении смогут одновременно работать до 12 регистраторов.

«Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удобство для каждого, кто обращается в наше приемное отделение. Благодаря открытию новых помещений мы сократили время ожидания, создали атмосферу спокойствия и уверенности, которая так необходима пациентам», — отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Новая регистратура позволит обеспечить пациентам еще более быстрый и качественный медицинский уход.

«Наша цель — сделать первый этап обращения за медицинской помощью максимально удобным и эффективным для каждого пациента», — добавил заведующий приемным отделением Ефим Саввиди.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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