Новое покрытие футбольного поля обустроят на стадионе «Полет» в Лыткарине

В округе идет масштабная реконструкция стадиона «Полет», который станет современным спортивным центром для местных жителей. В настоящее время основные работы сосредоточены на обустройстве футбольного поля, где монтируется искусственное покрытие. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, уже завершена установка труб для системы подогрева поля.

Создание искусственного покрытия находится в активной фазе и выполняется с применением современных технологий. Помимо футбольного поля, на стадионе «Полет» параллельно ведутся работы по возведению новых трибун, раздевалок для спортсменов и беговых дорожек.

Проект реконструкции предусматривает создание полноценного спортивного комплекса, отвечающего всем современным требованиям. Завершение масштабной реконструкции запланировано на 2025 год. Подогрев футбольного поля начнет функционировать только после модернизации местной котельной, которая должна завершиться в 2026 году.