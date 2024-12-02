Новое почтовое отделение открыли в поселке Поведники в Мытищах

В результате проведенных работ полностью изменился дизайн здания, теперь он выполнен в едином корпоративном стиле «Почты России». На входе установили пандус для удобства людей с ограниченными возможностями и матерей с детскими колясками, а также кнопку вызова персонала для помощи инвалидам. Прием жителей будет вестись в светлом и просторном зале. Здание оснащено системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Услугами нового почтового отделения будут пользоваться около пяти тысяч жителей поселка. Почта будет работать ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. По вторникам, средам, четвергам и пятницам отделение открыто с 9:00 до 17:00, в субботу почта работает до 16:00.

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