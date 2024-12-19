Новое отделение спортивной медицины открыли во Фрязине

Щелковский врачебно-физкультурный диспансер переехал во Фрязино. Теперь жители наукограда смогут получить услуги в новом отделении спортивной медицины.

Диспансер переехал из старого здания на Краснознаменской улицы в обновленное помещение на улице Нахимова во Фрязине. Здесь есть современное спецоборудование.

Помогать пациентам будут квалифицированные специалисты. Получить направление на массаж и лечебную физкультуру жители могут у врача-педиатра, травматолога-ортопеда, невролога и врача по спортивной медицине.

Записаться можно через тренеров и методистов спортивных школ, клубов, организаций и в регистратуре отделения спортивной медицины.

Напомним, что также во Фрязине работает горячая линия главного врача Щелковской больницы. Ее номера телефонов: 8-991-573-96-20, 8-498-602-03-59 с добавочным номером 18002.