Новое освещение установят в Летнем парке в Люберцах

В Летнем парке в поселке Малаховка благоустраивают тропиночную сеть с установкой опор освещения. Об этом сообщили в профильном управлении администрации городского округа.

Работы проводят в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

«В Летнем парке уже проложен водопровод, кабельная линия освещения и видеонаблюдения. В настоящее время ведутся работы по устройству закладных под опоры освещения, тропиночной сети с организацией всех необходимых подстилающих слоев, планировочные работы», — отмечается в сообщении.

В Летнем парке отремонтируют входную группу, установят скамейки и урны, детскую игровую площадку, обустроят спортивный комплекс и площадку для выгула собак, а также поставят арт-объекты, спроектированные по сохранившимся эскизам утраченного Летнего театра 1911 года.

Благоустройство планируют завершить к концу 2025 года.