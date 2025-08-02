Новое освещение установят на стадионе «Орбита» в Дзержинском

Подрядчик приступил к установке опор освещения на многофункциональной площадке стадиона «Орбита». Работы проводят в рамках модернизации объекта по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья».

Освещение появится на стадионе «Орбита» этим летом.

«В настоящее время уже готово основание площадки, специалисты монтируют опоры освещения. Будет установлено пять прожекторов по 150 ватт каждый. Это современные светодиодные энергосберегающие лампы, световой поток каждой больше в 10 раз обычной лампы накаливания той же мощности», — пояснил представитель подрядной организации Евгений Баранов.

В ближайшее время специалисты приступят к установке баскетбольных стоек, футбольных ворот и креплений для волейбольной сетки, а также нанесению игровой разметки.

«После модернизации здесь можно будет играть не только в баскетбол, но и в мини-футбол, бадминтон, волейбол, заниматься ОФП», — сообщил директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

Завершить работы планируется до конца лета.

Отметим, в спортивной школе «Орбита» занимаются более 800 детей по 12 направлениям и еще 300 — в дополнительных физкультурно-оздоровительных программах.