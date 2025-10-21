Новое освещение установили на 18 улицах в Дубне в 2025 году

Новое освещение появилось на 18 улицах в Дубне. Самые масштабные работы прошли на улице Володарского — здесь заменили около 200 LED-светильников.

Новое освещение появилось на улицах Жуковского, Правды, а также в Речном переулке.

К работам приступили в августе с улиц Володарского, Приборостроителей и Вернова. Здесь жители чаще всего просили отремонтировать опоры и заменить светильники. Теперь светлее стало во всех частях города, особенно в частном секторе.

Все работы прошли по губернаторской программе «Светлый город».

«В 2026 году продолжим работы по программе „Светлый город“, чтобы в Дубне становилось комфортнее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц. Спасибо и горожанам за оперативную информацию о работе фонарей!» — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.